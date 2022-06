Files op Nederlandse snelwegen door boerenprotest: “Ga niet de weg op in het midden van het land”

Er komen woensdagochtend steeds meer tractoren de snelwegen op in Nederland, wat files en vertragingen veroorzaakt. Boeren zijn uit het hele land al vroeg op weg naar de gemeente Stroe, in het centrum van het land, voor hun manifestatie tegen de stikstofplannen van de regering.

Vooral in het zuiden van het land is het erg druk, zegt de mobiliteitsorganisatie ANWB. “Op heel veel plekken is het langzaam rijden doordat er tractoren op de weg rijden”, zegt een woordvoerder. Op de A2 naar Utrecht en op de A50 naar Arnhem is het langzaam rijden door het boerenprotest. Ook op de A16 van Breda naar Rotterdam is het druk, net als op de A27 van Breda naar Utrecht.

De organisatie van het protest had juist opgeroepen om niet over de rijkswegen te komen. De politie kondigde dinsdag aan te zullen optreden tegen tractoren op de snelweg.

Uit voorzorg voor verkeersdrukte heeft de politie de A12 bij knooppunt Prins Clausplein naar Den Haag afgesloten.

Op de A2 bij knooppunt Ekkersweijer (bij Eindhoven) rijden volgens Rijkswaterstaat ook een paar honderd tractoren. Uit Vlagtwedde is rond 5 uur een stoet van 90 tractoren vertrokken. Vanuit de Achterhoek zijn een paar honderd trekkers onderweg, zo meldt De Stentor.

Overheidsorganisatie Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan hun reis uit te stellen. Dat geldt zeker voor mensen in het midden van het land. “We verwachten nu dat het zeker in het midden van het land nu snel gaat vollopen. Ga niet de weg op.”

