Grotere groep buitenlanders mag werk- en verblijfsvergunning aanvragen

Buitenlanders zullen voortaan ook vanuit ons land hun werk- en verblijfsvergunning kunnen regelen in één procedure via een digitaal loket. Dat heeft de federale regering beslist op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V), zo schrijven De Tijd en L’Echo woensdag.

De bedoeling is om mensen van buiten de EU met een langdurige tijdelijke verblijfsstatus gemakkelijker en sneller aan de slag te krijgen. De krapte op de arbeidsmarkt wordt almaar nijpender, terwijl met moeite de helft van de mensen van buiten de EU aan de slag is in ons land.

De combivergunning voor werk en verblijf kon alleen vanuit het buitenland aangevraagd worden. Voortaan kan dat ook vanuit België. Denk aan mensen die naar ons land zijn gekomen met een humanitair visum of die een gezinslid dat verblijfsrecht heeft in ons land, vervoegen. Ook Oekraïners zullen toegang krijgen tot de procedure.

Het systeem bestaat sinds 2019 voor specifieke vacatures: kennis­werkers, managers, knelpunt­beroepen en jobs waarvoor in ons land aantoonbaar niemand te vinden is. In 2021 werden ruim 5.000 combivergunningen afgeleverd, dit jaar waren het er in april al 2.740.