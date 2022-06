Belg (27) gesneuveld in Oekraïne: “Zijn lichaam zat vol met stukjes ijzer uit een raketwerper”

Een 27-jarige Belg die enkele dagen eerder om het leven gekomen was tijdens een Russisch bombardement, is dinsdag begraven in de Oekraïense stad Lviv. “Ik kreeg een foto te zien”, zo getuigt zijn vader aan RTL. “Het zat vol stukjes ijzer uit een raketwerper.”

Artem Dymyd, een 27-jarige Oekraïner die ook de Belgische nationaliteit had en familie in Charleroi had, kwam zaterdagochtend om het leven. Hij stierf ergens tussen de Oekraïense steden Mikholaiv en Cherson, tijdens een zwaar bombardement van de Russen. De jongeman vocht al enkele jaren voor het Oekraïense leger, onder meer voor het beruchte Azov-bataljon.

“Zijn lichaam werd teruggebracht in een gesloten kist”, zo getuigt zijn vader Michel, die in Charleroi actief is als orthodoxe priester. “Ik kreeg een foto van hem te zien. Zijn lichaam was nog heel, maar het zat vol met stukjes ijzer uit een raketwerper.”

De twintiger, die dinsdag in Lviv in de aanwezigheid van honderden rouwenden werd begraven, kwam af en toe nog in ons land. “Hij kende Charleroi erg goed, hij kende België goed. Hij was een Belgisch staatsburger en had zelfs een Belgisch rijbewijs”, zegt zijn vader. “Hij kwam hier nog regelmatig zijn grootmoeder bezoeken.”

Een kleine twee weken geleden verliet Artem Dymyd het front nog om een bezoekje te brengen aan een andere oma, die in Lviv woont. “Hij kwam er pas ’s avonds laat aan, rond 23.30 uur”, zegt zijn vader. “Dat doet hij normaal nooit, zo laat arriveren. Maar misschien had hij er echt nood aan om iemand van zijn familie te zien.”

“Een held”

Volgens zijn vader was Artem “niet bang om te sterven”. “Hij was zich bewust van de gevaren, maar hij was een idealist die wilde vechten voor zijn land en voor de vrijheid in Europa. Mijn zoon was een held.”

Een dag voor Artems dood had het Russische ministerie van Defensie nog meegedeeld dat er al twee Belgische strijders gesneuveld zouden zijn in Oekraïne. Sinds het begin van de Russische invasie zouden in totaal veertien landgenoten naar Oekraïne zijn getrokken om mee te strijden tegen de Russen. Negen van hen zouden de strijd intussen opnieuw hebben verlaten.

