De overgang van Romelu Lukaku van Chelsea naar Inter maakt ook internationaal heel wat los: van transferflop tot zachte reus

In de Britse pers gaat het al over de mogelijke opvolger van Romelu Lukaku bij Chelsea. De naam van Raheem Sterling van Manchester City doet al even de ronde, maar ook Robert Lewandowski en Ousmane Dembele zouden op het verlanglijstje van coach Thomas Tuchel staan. Volgens The Daily Mail kan de transferzomer van Chelsea nu echt beginnen dankzij het vertrek van de Rode Duivel.

Eerder vorige week schreef The Daily Mail overigens al dat Lukaku wellicht de geschiedenis van Chelsea ingaat als een van de grootste transferflops. In de top tien van flops die de krant samenstelde, kreeg Big Rom de twijfelachtige eer om op nummer 1 te staan. De krant noemde onze landgenoot ook “een van de duurste fouten in de geschiedenis van Chelsea”. Ook Michy Batshuayi stond met zijn transfer in 2016 overigens in de top 10 van transferflops van de Blues.

The Athletic heeft het dan weer over een telefoontje dat Lukaku pleegde om zijn terugkeer naar Inter te bewerkstelligen. Big Rom zou meer dan twee maanden geleden persoonlijk naar Inter-coach Simone Inzaghi gebeld hebben. Naar verluidt zou hij op 5 april Inzaghi gelukkige verjaardag gewenst hebben en vroeg hij en passant “Meneer, wat kan ik doen om terug te keren bij Inter?” Een dag later verloor Chelsea in de kwartfinale van de Champions League met 3-1 van Real Madrid en miste Lukaku een grote kopkans.

Zachte reus

Op de voorpagina van de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport prijkt dan weer de tekst “Inter, ik heb je gemist” met daarboven een grote foto van Lukaku. Big Rom wordt er ook “de zachte reus” genoemd en La Gazzetta zegt dat zijn vertrek naar Chelsea, wat hem vorige zomer aanvankelijk niet in dank werd afgenomen, intussen volledig vergeven is. “Lukaku heeft bergen verzet om terug te keren naar Inter”, staat er nog te lezen. Onze landgenoot zou bovendien tot tranen toe beroerd zijn geweest toen hij maandag hoorde dat de deal rond zou komen. La Gazzetta heeft het ook nog over het doorzettingsvermogen van Lukaku en is er bewondering voor het feit dat hij erin is geslaagd om terug te keren naar Inter. “Hij probeert paden begaanbaar te maken die aanvankelijk onmogelijk lijken: waar iemand duisternis ziet, ontwart hij een klein sprankje en maakt er licht van, waar iemand ‘nee’ zegt, denkt hij waarom niet?”