Door lange wachtrijen dreigen veel mensen premie voor zonnepanelen te mislopen

De torenhoge energieprijzen stuwen de Vlaming richting zonnepanelen. In de eerste vier maanden van dit jaar werden er in Vlaanderen 50 procent meer zonnepanelen verkocht dan vorig jaar. En wie er nu nog wil laten installeren, moet vaak maanden wachten. Installateurs zitten met volle orderboeken en vinden niet genoeg personeel om meer/sneller zonnepanelen te plaatsen.

Door de toeloop loopt ook de behandeling van subsidieaanvragen steeds meer vertraging op, zo blijkt uit cijfers van Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V). En dat kan nadelig zijn voor de consument, aangezien de Vlaamse premie vanaf volgend jaar gehalveerd wordt. Wie niet op tijd zijn aanvraag goedgekeurd ziet, misloopt zo 750 euro. “De gemiddelde wachttijd van een aanvraag bedroeg in 2021 liefst 118 dagen”, aldus Bothuyne. “De consument verkeert dus vier maanden in de onzekerheid of hij al dan niet de premie krijgt.”

Door de vertraging vraagt Bothuyne aan Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) om de premie ook in 2023 op 1.500 euro te houden.