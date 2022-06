Geschiedenis! Emma Meesseman en Julie Allemand leiden Chicago Sky naar strafste comeback ooit in WNBA

28 punten stonden Emma Meesseman en Julie Allemand in het krijt met Chicago Sky en bij leider Las Vegas Aces! De ploeg uit de Windy City verliet het parket evenwel met een 95-106 overwinning. Meteen goed voor de strafste comeback ooit in de WNBA!

Leider Las Vegas Aces leek bij een 41-18 bonus na het eerste kwart op weg naar een eenvoudige zege. Chicago Sky keek op een gegeven moment zelfs tegen een achterstand aan van maar liefst 28 punten!

Emma Meesseman (17 punten, 6 rebounds, 6 assists) en Julie Allemand (3 rebounds, 6 assists) konden een scheve situatie na een beklijvende comeback evenwel omzetten in sensationele winst. Na 62-51 achterstand halfweg en 73-83 bonus na drie kwarts ging het immers na een schitterende tweede helft naar een 95-106 overwinning.

Meteen goed voor 11 op 16 voor Chicago Sky. Het team van assistent-coach Ann Wauters staat op de derde plaats in de WNBA. Donderdag moet Chicago Sky weer on the road aan de bak en versus Los Angeles Sparks. Ann Wauters won in 2016 de WNBA-titel met het team uit LA.

