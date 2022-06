Op het assisenproces tegen Fransman Dino Scala (61) keek een van zijn slachtoffers hem gisteren recht in de ogen: de Belgische vrouw die er mee voor zorgde dat de serieverkrachter na dertig jaar eindelijk achter de tralies belandde. Hij had al zeker 55 slachtoffers kunnen maken, tot hij haar pad kruiste. Ze was toen nog minderjarig.