Iconische restaurantboot en filmset belandt op zeebodem

Hij heeft ruim een halve eeuw dienst gedaan, Queen Elizabeth en Tom Cruise hebben er gegeten, Bruce Lee heeft er films opgenomen. Maar nu ligt Jumbo Kingdom, ’s werelds grootste restaurantboot, duizend meter diep op de zeebodem. Hij was inactief sinds corona, werd naar een nieuwe locatie gesleept, kwam in zwaar weer terecht en zonk.

Bezocht de haven van Aberdeen in Hongkong en je kon er niet naast kijken. Jumbo Kingdom: drie verdiepingen hoog, gemodelleerd naar een oud-Chinees keizerlijk paleis, je welkom hetend met gigantische rode en groene neonlichten. Alleen een speciale ferry kon je er brengen, de schilderijen met keizerrijktaferelen in de traphal waren enorm, de gouden troon in de restauranthal was dat ook. Je kon er niet alleen niet naast kijken, je moest er ook geweest zijn. Jumbo – het drijvende restaurant – kreeg de Britse koningin Elizabeth en haar man prins Philip over de vloer, maar ook Jimmy Carter, Elizabeth Taylor en Tom Cruise. Films als The man with the golden gun, met Roger Moore als James Bond, en Enter the dragon met Bruce Lee werden er opgenomen.

Roger Moore (l.) gebruikte de boot als filmdecor in ‘James Bond: the man with the golden gun’.

En nu komt de roemrijke restaurantboot roemloos aan zijn einde. In het voorjaar van 2020 sloot Jumbo Kingdom de deuren door corona en werden alle medewerkers ontslagen. Het drijvend koninkrijk kwam de klap niet meer te boven. Moederbedrijf Aberdeen Restaurant Enterprises Limited wilde de boot nog doneren aan eender wie die het restaurant wilde uitbaten, maar niemand zag dat zitten. Te hoge werkingskosten. Dus werd de boot vorige week dinsdag weggesleept, richting scheepswerf. Zondag kwam hij in stormweer terecht bij de Paraceleilanden, in de Zuid-Chinese Zee. Uiteindelijk zonk hij naar de bodem van de oceaan, daar duizend meter diep. Niemand raakte gewond.

Brand

Drijvende restaurants zijn in Hongkong al een ding sinds de jaren 1920. Ze werden uitgebaat door het Tanka-vissersvolk en waren gericht op rijke zakenlui, die er hun favoriete zeevruchtenschotels kwamen eten. In de jaren 1950 ontdekten ook toeristen de restaurantboten. In 1971 was Jumbo – de grootste van allemaal – bijna klaar om te openen, tot er brand uitbrak aan boord en 34 mensen omkwamen. Het zou nog eens vijf jaar duren voor het herstelde restaurant de deuren kon openen.

Het ding, dat destijds 30 miljoen Hongkongse dollar (3,6 miljoen euro) kostte, was bijna 80 meter lang en bood plaats aan 2.300 gasten. De enorme boot die nu gezonken is, is overigens het voornaamste, maar niet het enige, onderdeel van Jumbo Kingdom. Dat bestond verder uit een tweede en kleinere restaurantboot, een boot met tanks voor vis en schaaldieren, een keukenboot en acht kleine ferry’s om de restaurantgasten aan boord te brengen. Die operatie werd verlieslatend. Het vissersvolk verdween, en de onweerstaanbare aantrekkingskracht van de drijvende restaurants ook. Toen de pandemie kwam, had het koninkrijk van Jumbo een verlies van ruim twaalf miljoen dollar opgestapeld. Eigenlijk was het schip toen al gezonken.