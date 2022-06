Russische Nobelprijswinnaar verkoopt medaille voor fortuin “om Oekraïense vluchtelingenkinderen te helpen”

De medaille van de Russische Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov heeft op een veiling in New York ruim 103 miljoen dollar opgebracht. Toen de Russische journalist vorig jaar zijn Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nam, waarschuwde hij al voor de oorlog, ook al namen maar weinigen Poetins spierballengerol toen serieus. Het fortuin dat zijn medaille nu opbracht, schenkt Moeratov aan Unicef, om “Oekraïense vluchtelingenkinderen hun toekomst terug te geven”.

“Bij 17 miljoen kwam er een telefoontje”, vertelt Jacco Scheper ons, de Europese directeur van het Amerikaanse veilinghuis Heritage Auctions. “Ik bied 103.500.000 dollar”, klonk het aan de lijn met de veilingmeester. Oftewel: zo’n 98 miljoen euro.

De bieding in de zaal waren gestart op zo’n 800.000 dollar. Het veilinghuis hoopte op zo’n 3 miljoen uit te komen. “Het uiteindelijke bod van 17 miljoen was dan ook ver boven onze verwachting”, zegt Schepers, “maar toen kwam dus dat telefoontje.”

Moeratov was zelf aanwezig bij de veiling in New York. — © AFP

“De bieder had eerst iedereen in de zaal tegen elkaar laten opbieden, om dat bedrag in één slag te verzesvoudigen”, zegt Scheper. “Iedereen in de zaal stond verstomd van ongeloof. Dit zijn astronomische bedragen die je enkel ziet passeren wanneer er topstukken van Rembrandt, Rubens of Van Gogh geveild worden. De veilingmeester bood geïnteresseerden nog de kans om erover te gaan, maar tegen het bod van 103 miljoen kon natuurlijk niemand meer op.”

Wie de koper is en waar die vandaan komt, is niet bekend. Wat wel duidelijk is, is dat die een fortuin overhad voor de medaille van de Russische Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov.

Oorlog voorspeld

Moeratov kreeg die medaille toen hij eind vorig jaar voor zijn werk als Russische journalist de Nobelprijswinnaar voor de Vrede won. Op dat moment troepten tienduizenden Russische militairen samen aan de grens met Oekraïne, maar weinigen achtten het toen voor mogelijk dat Poetin ook effectief tot een inval zou overgaan, laat staan dat hij een groot conflict zou riskeren. Maar toen Moeratov op het podium in Oslo klom en het Nobelprijscomité bedankte voor de erkenning, zei hij dit: “Machtige figuren in Rusland maken de geesten rijp voor een oorlog. Sterker nog, in de hoofden van sommige politici is een oorlog tussen Rusland en Oekraïne niet langer uitgesloten.”

Moeratov waarschuwde voor de oorlog, toen hij eind vorig jaar zijn Nobelprijs in ontvangst nam in Oslo. — © via REUTERS

Moeratov deelde de Nobelprijs met de Filipijnse journalist Maria Ressa. Beiden hadden zich volgens het Nobelcomité hard ingezet voor de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid die in hun land onder druk stond.

Bijtende stof

Toen Moeratov de prijs in december ontving, was hij hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta, het dagblad dat hij ook zelf had opgericht. Maar in haar strijd voor een onafhankelijke pers, betaalde de krant al een enorm hoge prijs: sinds 2000 werden zes journalisten van Moeratovs krant vermoord. Toch bleef Moeratov terugvechten tegen Poetin met onafhankelijke berichtgeving.

In april werd Moeratov aangevallen met een bijtende stof op een trein in Moskou. — © AP

Tot de oorlog uitbrak, want toen besloot Moeratov om de persen te stoppen. De mediawaakhond van de Russische overheid maakte kritische berichtgeving volgens hem onmogelijk. Moeratov bleef wel als één van de enige onafhankelijke journalisten in Rusland, ondanks het gevaar. In april werd hij in Moskou door een belager op een trein besmeurd met een bijtende stof, die volgens de journalist riep: “Moeratov, deze is voor jou, van onze jongens.” Tientallen journalisten van de krant vluchtten naar Letland, en startten van daaruit Novaya Gazeta Europe.

Het fortuin dat zijn medaille opbracht, schenkt Moeratov integraal aan Unicef, om “Oekraïense vluchtelingenkinderen hun toekomst terug te geven”. Schepers is ervan overtuigd dat dat goede doel ervoor gezorgd heeft dat het winnende bod ongezien hoog lag. “Het vorige record voor een Nobelprijsmedaille stond op 4,2 miljoen dollar.”