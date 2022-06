X-Factorfinalist verliest verloofde op de dag van hun huwelijk

Wat de mooiste dag van zijn leven moest worden, eindigde voor Tom Mann, voormalig X-Factorfinalist, in de grootste nachtmerrie die een mens zich kan inbeelden. Enkele uren voor hij zou trouwen, kreeg hij te horen dat zijn verloofde stierf. De doodsoorzaak is nog niet bekend.

Tom Mann, die met Stereo Kicks deelnam aan de Britse versie van X Factor, is een gebroken man. Zaterdag, op de dag van zijn huwelijk, is zijn verloofde Danielle Hampson gestorven.

“Wat de gelukkigste dag van ons leven had moeten zijn, eindigde in een onomkeerbaar liefdesverdriet”, schreef Mann, wiens boyband Stereo Kicks in 2014, succesvol was in het tv-programma.

De doodsoorzaak van zijn 34-jarige partner is niet bekendgemaakt.

“Ik kan niet geloven dat ik deze woorden schrijf, maar mijn lieve Dani - mijn beste vriend, mijn alles en meer, de liefde van mijn leven - is zaterdagochtend in de vroege uurtjes overleden”, schreef hij op sociale media.

“Ik heb het gevoel alsof ik een oceaan heb gehuild. We hebben het altaar nooit gehaald. We hebben ook onze openingsdans niet kunnen dansen.”

Hampsons laatste dansoptreden, voordat zij vorig jaar moeder werd, was in een videoclip voor Harry Styles’ nummer ‘Treat People With Kindness’ uit 2021.

Spice Girl Emma Bunton reageerde al en zei: “Ik ben diepbedroefd voor jou. Een mooie ziel die zal voortleven. Ik denk aan jullie allemaal.”

Take That-ster Howard Donald zei: “Ik ben er kapot van dat een van de dansers op Wonderland 2017 tour is overleden. Wat een mooie en super getalenteerde danseres was ze.”