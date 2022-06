Vierde hoorzitting rond bestorming Capitool: “Vind meer stemmen”, zei Trump

In Washington is de vierde hoorzitting gehouden rond 6 januari 2021, toen een gewelddadige menigte het Capitool bestormde. De focus lag op hoe president Donald Trump druk zette op lokale functionarissen om het verkiezingsresultaat van 2020 in zijn voordeel om te buigen. “Hij belde op. Al wat ik wil, is dat je 11.780 stemmen vindt, zei hij.”

In zeven hoorzittingen probeert een onderzoekscommissie in het Huis van Afgevaardigden uit te spitten hoe het zover kon komen dat een woedende en gewelddadige menigte op 6 januari vorig jaar het Capitool - het hart van de Amerikaanse politiek - kon bestormen. Dinsdag, in de vierde van die hoorzittingen, werd ingezoomd op de immense druk die Donald Trump – die als zittende president de verkiezingen verloren had – en zijn volgelingen zette op staatsfunctionarissen en verkiezingsmedewerkers om het verkiezingsresultaat alsnog te doen kantelen.

Een beeld van Donald Trump tijdens de hoorzitting dinsdag. — © AFP

Zo belde Trump op 2 januari naar Brad Raffensperger, een mede-Republikein en als staatssecretaris van de staat Georgia de man die daar de verkiezingen in goede banen moet leiden. In dat telefoongesprek - dat werd afgespeeld tijdens de hoorzitting - geeft Trump zijn partijgenoot ervan langs omdat die weigert te zeggen dat hij, en niet Joe Biden, de verkiezingen in Georgia heeft gewonnen. En hij beschuldigt hem ervan dat hij de stemmen van doden en van veroordeelden heeft meegeteld. “De mensen van Georgia zijn boos”, zegt Trump. “De mensen in dit land zijn boos. En er is niks mis mee als jij zegt, wel, dat je een herberekening hebt gemaakt. Dus kijk, alles wat ik wil is dat je 11.780 stemmen vindt. Je bent een Republikein, je wilt een accurate stemming.” Het antwoord van Raffensperger: “We geloven dat we een accurate stemming hebben.”

Achttien keer had de stafchef van de president gebeld of berichten gestuurd, om dat telefoongesprek te doen plaatsvinden. En toen het plaatsvond, weerstond Raffensperger aan de immense presidentiële druk. “Ik moest trouw blijven aan de grondwet”, zei hij dinsdag in de onderzoekscommissie. “En cijfers liegen niet. Er waren veel aantijgingen, we hebben ze allemaal gecheckt. Het team van Trump zei dat er 66.000 minderjarigen hadden gestemd. Het bleken er nul te zijn. Ze zeiden dat er 2.056 veroordeelden hadden gestemd, we hebben er 74 geïdentificeerd. Ze zeiden: 10.315 doden die stemden. We hebben er vier gevonden.”

Doodsbedreigingen

Nog een pak ingrijpender was het voor Shaye Moss, een vrouw die werkte op het stembureau van Fulton County in Georgia. Haar job: zorgen dat kiezers geregistreerd zijn, checken dat ze bij het juiste stembureau zijn en hen helpen hun stem op een geldige manier uit te brengen. In zijn beschuldigingen over verkiezingsfraude noemde Donald Trump haar meermaals bij naam. Hij noemde haar “een professionele verkiezingszwendelaar en oplichter”. Vervolgens kreeg ze een hoop doodsbedreigingen. Ook haar moeder werd bedreigd, en moest voor haar eigen veiligheid uit haar huis vluchten. Zelfs haar grootmoeder kreeg thuis bezoek van boze Trump-aanhangers. “Het heeft mijn leven veranderd”, zei Moss tijdens de hoorzitting. “Ik voel me verschrikkelijk dat ik deze job heb aangenomen, gewoon omdat ik graag mensen help.”

Donderdag volgt de vijfde hoorzitting in de rij van zeven. Bennie Thompson, voorzitter van de onderzoekscommissie, zegt dat die zal aantonen hoe Trump het departement Justitie gebruikte om zijn agenda door te drukken.