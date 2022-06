Fietser levensgevaarlijk gewond bij ongeval in Opoeteren

Maaseik

Een 67-jarige man is dinsdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in de Neeroeterenstraat in Opoeteren. De fietser kwam rond 18.15 uur - ter hoogte van de chiro van Opoeteren - tegen een geopende deur van een auto terecht. De fietser kwam lelijk ten val.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. De man kreeg de eerste zorgen van een mug-arts en werd later naar het ziekenhuis gebracht. De weg werd door de politie tijdelijk afgesloten voor alle verkeer zodat een verkeersdeskundige de omstandigheden van het ongeval in kaart kon brengen.