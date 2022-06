Pontevedra organiseert in 2024 de Europese kampioenschappen cyclocross

Spanje heeft vooral een traditie in jeugdcrossers. Felipe Orts (Burgos-BH) is het nationale uithangbord bij de profs. Pontevedra is een stad in Galicië, de Spaanse regio die grenst aan Noord-Portugal.

Dit jaar gaat het EK in Namen door op 5 en 6 november, in 2023 wordt het EK in het Franse Pontchateau georganiseerd.