Eerste speeldagen nieuw seizoen uitgelekt: Club Brugge opent tegen Genk, Standard ontvangt Gent

Daags voor de bekendmaking van de competitiekalender voor het seizoen 2022-2023 zijn de eerste vijf speeldagen al uitgelekt. Er staan meteen twee toppers op het programma: Standard-Gent is de opener van de competitie op vrijdagavond 22 juli, op zondag 24 juli neemt Club Brugge het in eigen huis op tegen RC Genk.

De eerste vijf speeldagen:

Straks kan u alvast uw agenda voor het komende jaar invullen, want woensdag om 11 uur wordt de volledige kalender van de Jupiler Pro League en 1B bekendgemaakt voor het seizoen 2022-2023. Tjokvol zit die, omdat vanaf 21 november tot en met 18 december de wereldbeker in Qatar plaatsvindt. Gevolg is dat de heenronde van eerste klasse al afgewerkt zal zijn half november, vlak voor het WK dus. Net als de groepsfases van de Europese competities.

De competitie start in het weekend van 22 juli. De laatste barragematch van de play-offs is voorzien in het weekend van 11 juni volgend jaar. Een winterstop is er daardoor ook nauwelijks: na het kerstvoetbal zullen clubs alleen het weekend van Nieuwjaar vrij zijn.