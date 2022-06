Opnieuw zware ophef over politieoptreden in Uvalde: agenten hadden schietpartij na drie minuten kunnen stoppen

Het hoge aantal dodelijke slachtoffers bij de schietpartij in Uvalde (Texas) had mogelijk vermeden kunnen worden. Na drie minuten waren er al voldoende agenten ter plekke om de schutter te confronteren. Zo blijkt uit nieuwe informatie.

Ruim een maand na de schietpartij in een basisschool in Uvalde (Texas) waarbij 19 kinderen en 2 docenten werden doodgeschoten, duiken steeds meer dramatisch details op over mogelijke fouten tijdens het politieoptreden.

Zo waren al drie minuten na de eerste schoten negen agenten, van wie twee met geweren, ter plaatse om de schutter te confronteren, getuigt de directeur van het Texaanse departement voor openbare veiligheid Steve McCraw, in een hoorzitting voor de senaat van Texas. De agenten wachtten echter meer dan een uur op een sleutel van het klaslokaal, terwijl geen van hen op een of ander moment geprobeerd heeft om de deur open te maken, klonk het nog. Die was dus misschien niet eens op slot.

Van die agenten die stonden te wachten met hun wapens in de gang van de basisschool is ondertussen ook een eerste foto opgedoken. Het waren de Amerikaanse krant The Austin American-Statesman en de nieuwszender KVUE die het beeld verspreidden.

“Als je daar eenmaal bent, is het jouw plicht om onmiddellijk in te grijpen en de schutter te stoppen”, verklaarde McCraw. In een dergelijke situatie is bij twijfel een politieagent met een pistool voldoende om naar binnen te gaan en de schutter te stoppen - zelfs als dat een risico vormt voor de agent.

Volgens McGraw waren de acties van de politie “tegenstrijdig” met de lessen die geleerd werden over actieve schietpartijen sinds de schietpartij in Columbine in 1999.

“De politieagenten buiten het klaslokaal hadden wapens, beschermende uitrusting en training, de kinderen hadden niets”, klonk het nog. Ze hebben uiteindelijk één uur, 14 minuten en 8 seconden moeten wachten op hulp. “Dat is ondraaglijk. Het hoofd van de operatie besliste om het leven van politieagenten boven het leven van kinderen te plaatsen”. McCraw sprak over “een ellendig falen”.

© AP

© AP

© AP