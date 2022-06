Mama Katie (36) beklaagt zich al snel dat ze meedoet aan loopwedstrijd op school: “En toen zag iedereen mijn onderbroek”

De Britse Katie Hannaford (36) liet zich vorige week door haar achtjarige dochter overtuigen om mee te doen aan de loopwedstrijd voor ouders op de sportdag van haar school. Maar dat zal ook meteen de laatste keer zijn. Katie - die zichzelf “onhandig” noemt - struikelde tijdens de race en landde op haar gezicht. Door de spectaculaire val floepte ook haar jurk naar omhoog, waardoor Katie haar billen toonde aan het talrijke publiek. “Ik schaamde me eerst kapot, maar zag er toen de grappige kant van in”, klinkt het. “Het is wat het is. En ook het grappigste dat ik ooit heb gedaan.”