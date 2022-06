“Volledige consensus” onder EU27 om Oekraïne uitzicht te geven op kandidaat-lidmaatschap

Onder de 27 lidstaten van de Europese Unie tekent zich een “volledige consensus” af om Oekraïne het kandidaat-lidmaatschap van de EU aan te bieden. Dat heeft de Franse minister van Europese Zaken Clément Beaune dinsdag gezegd na een EU-ministerraad in Luxemburg. De formele beslissing over het statuut dat aan Kiev wordt toegekend, valt donderdag op de Europese top.

Het was de Europese Commissie die vorige vrijdag de formele aanbeveling gaf om zowel Oekraïne als Moldavië een Europees perspectief te bieden en hen kandidaat-lidmaatschap toe te kennen, op voorwaarde dat beide landen een aantal hervormingen doorvoeren. Ook Georgië moet zo’n perspectief krijgen, maar voor dat land komt kandidaat-lidmaatschap te vroeg, aldus de Commissie.

LEES OOK. Volgens Zelenski wordt het een “historische week”, en dat is niet overdreven: “Er begint een bal te rollen die niet meer te stoppen is”

De beslissing valt op de Europese top van staatshoofden en regeringsleiders, die over twee dagen van start gaat in Brussel. Op een voorbereidende ministerraad stelde de Franse minister en voorzitter Clément Beaune dinsdag vast dat er onder de EU27 een “volledige consensus” bestaat om Oekraïne inderdaad uitzicht te geven op lidmaatschap.

De discussie “heeft het bestaan van een grote consensus, ik zou zelfs durven zeggen een volledige consensus aangetoond, vooral wat betreft Oekraïne”, zei Beaune na afloop. Het land zou “op de best mogelijke termijn” kandidaat-lidstaat van de EU moeten kunnen worden, zei hij.

Beaune wees er wel op dat zo’n statuut niet betekent dat Oekraïne meteen effectief lidstaat van de EU wordt. “Precies omdat het proces veeleisend en lang is, moeten we ook over aanvullende elementen - geen alternatieven - nadenken. Het is in die geest dat de president (Emmanuel Macron, red.) de voorbije weken de vorming van een Europese politieke gemeenschap naar voren schoof.”