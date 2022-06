Sensatie op WK zwemmen! Kristof Milak verbreekt eigen wereldrecord op 200m vlinderslag, Caeleb Dressel haakt verrassend af voor 100m vrije slag

Kristof Milak heeft dinsdag in eigen land op het WK zwemmen een wereldrecord gezwommen op de 200 meter vlinderslag. De 22-jarige Hongaar tikte in Boedapest aan na 1:50.34. Hij verbeterde daarmee zijn eigen wereldrecord met 39 honderdsten van een seconde. Het zilver was voor de Fransman Leon Marchand (+3.03) , het brons voor de Japanner Tomoru Honda (+3.27).