Officieel: Paul Van den Bulck is eerste gekleurde en onafhankelijke voorzitter van de Belgische voetbalbond

Paul Van den Bulck is zoals verwacht tot voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond verkozen. De 57-jarige Brusselse advocaat was de enige kandidaat en kreeg dinsdag op de bestuursraad van de RBFA een mandaat voor twee jaar.

Van den Bulck volgt Robert Huygens op als bondsvoorzitter. Huygens werd in augustus 2021 aangesteld als voorzitter, nadat Mehdi Bayat zijn mandaat niet wilde verlengen omdat hij zich weer op Charleroi wou focussen. Van den Bulck leek toen al de geknipte man voor de job, maar kandidaat-voorzitters moeten minstens een jaar aan het werk zijn bij de bond en Van den Bulck werkt er pas sinds juni 2021. Om de periode te overbruggen, werd de 73 -jarige Huygens als tussenpaus aangesteld.

De verkiezing van Van den Bulck is historisch. Niet alleen omdat hij als zoon van een Vlaamse vader en een Congolese moeder de eerste gekleurde voorzitter van een Europese voetbalbond Is. Hij is ook de eerste onafhankelijke RBFA-voorzitter Daardoor lijkt hij de ideale verbindingspersoon tussen Voetbal Vlaanderen en de ACFF (Association des Clubs Francophones de Football). Bovendien is Van Den Bulck perfect tweetalig. “Nooit zal je me horen zeggen dat ik Brusselaar, Vlaming of Waal ben, ik ben Belg”, verklaarde Van Den Bulck eerder deze week. “Ik ben een bemiddelaar en wil een band vormen tussen de verschillende bondsorganen.”

Van den Bulck: “Federatie heeft zich in vele opzichten positief getransformeerd”

“Ik heb deze tijd benut om de KBVB in al zijn facetten en zijn verschillende instanties grondig te leren kennen”, reageert Van den Bulck op zijn aanstelling. “De conclusie die ik uit de uitoefening van mijn mandaat en uit deze ontmoetingen heb getrokken, is dat onze federatie zich in vele opzichten positief heeft getransformeerd. Dit is te danken aan de prioriteit die werd gegeven aan goed bestuur.”

“Bovendien heeft er een radicale cultuuromslag plaatsgevonden, met name op het gebied van integriteit en diversiteit”, aldus Van den Bulck. “Tenslotte is onze federatie, ondanks COVID en andere obstakels, nu financieel, commercieel en sportief gezond en succesvol. Het is in deze zeer bijzondere context dat de bouw van ons schitterend sport- en administratief centrum in Tubeke met succes werd voltooid. Dit centrum symboliseert perfect de transformatie van de KBVB.”

Van den Bulck is de veertiende voorzitter in de geschiedenis van de RBFA. Hij treedt in de voetsporen van baron Edouard de Laveleye (1895-1924), graaf Joseph d’Oultremont (1924-1929), Rudolphe William Seeldrayers (1929-1937), Oscar Vankesbeeck (1937-1943), Francis Dessain (1943-1951), Georges Hermesse (1951-1967), Louis Wouters (1967-1987), Michel D’Hooghe (1987-2001), Jan Peeters (2001-2006), François De Keersmaecker (2006-2017), Gérard Linard (2017-2019), Mehdi Bayat (2019-2021) en Huygens.

© Diederik Geypen

