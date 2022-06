Daar is nummer twee al: Anderlecht kondigt nu ook komst van 19-jarige aanvaller Nilson Angulo aan

Het gaat plots snel op Neerpede. Daags nadat Anderlecht zijn eerste zomeraanwinst presenteerde, is daar nummer twee al. Zoals verwacht zette de 19-jarige aanvaller Nilson Angulo zijn krabbel bij paars-wit. De Equadoraan komt over van LDU Quito en tekent voor vijf seizoenen.

Angulo, een spits van 1 meter 82, arriveerde afgelopen weekend al in Brussel om de laatste details af te ronden. De aanvaller debuteerde in oktober vorig jaar al voor de nationale ploeg van Ecuador en wordt er gezien als een van de grootste talenten. Volgens lokale media moest hij twee miljoen euro kosten.

In de Copa Sudamericana scoorde hij drie keer in zeven wedstrijden. Angulo wordt niet dé vervanger van Kouamé en Zirkzee, maar Anderlecht beschouwt hem wel als een speler voor de A-ploeg. Paars-wit trekt hem niet aan voor 1B.

“Ik heb niet getwijfeld toen deze kans kwam”, stelt Angulo in een reactie op de clubkanalen. “Het is een droom om deze stap te zetten naar RSC Anderlecht, dat ook in Ecuador gekend staat als grootste club van België. Wat supporters van mij mogen verwachten? Ik denk dat ik het verschil kan maken met mijn dribbels in een 1-tegen-1-situatie, maar ik kijk er vooral naar uit om nog veel te leren van mijn ploeggenoten en van de staf hier.”

CEO Peter Verbeke is trots op de nieuwste aanwinst. “Onze scouts proberen overal ter wereld jonge talenten te ontdekken. Zo volgen we Nilson al een hele tijd en het was duidelijk dat hij wedstrijd na wedstrijd progressie boekte. Nilson kan als aanvaller spelen, maar ook als winger of wingback. Hij is uiteraard nog jong en zal wat tijd nodig hebben om zich aan te passen, maar met zijn goede dribbel kan hij toch al snel van waarde zijn voor het team.”