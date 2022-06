Het BK op de weg zondag zal er een zijn voor de sprinters. Op een biljartvlak parcours kan enkel de wind in de Moeren voor nervositeit zorgen. Wout van Aert is titelverdediger én absolute topfavoriet. Knalt hij in Middelkerke naar zijn tweede titel op rij of snoept iemand anders hem de nationale driekleur af? Kandidaten genoeg in ieder geval.