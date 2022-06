“Na de frisse ochtend warmt het nu snel op: maxima tussen 27 en 28°C verwacht”

Vanochtend was het fris maar met behulp van de zon is het snel aan het opwarmen. Rond het middaguur zal het al ongeveer een graad of 23 zijn, tegen 17 uur wordt een maximum tussen 27 en 28°C bereikt. Er waait vandaag een zwakke noordoostenwind.

Het blijft heel de dag zonnig met over het zuiden periodiek wat meer hoge slierten cirruswolken. De UV-waarde piekt omstreeks 14 uur rond niveau 7.

In de nacht naar donderdag blijft het nagenoeg helder. Met minima rond 12 a 13°C kunnen we niet echt van een zwoele nacht spreken. In de loop van donderdag zal het echter wél zwoel gaan aanvoelen en vergroot de kans op buien en onweer.

