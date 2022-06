Kenneth Vanbilsen last minute als reserve toegevoegd aan Tourkern Cofidis

De kans dat Kenneth Vanbilsen maandag na het BK niet naar stageoord Tenerife afreist, is niet langer onbestaande. Cofidis heeft de 32-jarige Halenaar immers last minute toegevoegd aan de Tourkern. Als reserve welteverstaan, maar toch… Het wijst er nog maar eens op hoe de deelnemende wielerploegen - de stijgende coronacijfers indachtig - niets aan het toeval overlaten. Vanbilsen onderging in die optiek alvast een PCR-test in de loop van dinsdag. (roro)