Officieel bezit Poetin niet meer dan jij en ik: hoe hield hij vermogen van meer dan 4 miljard uit het zicht?

Een klein appartement in Sint-Petersburg, twee auto’s uit de Sovjettijd, een aanhangwagen en een garage. Dat is wat Vladimir Poetin officieel bezit. In en – zeker – buiten Rusland zijn er weinig mensen die dat geloven. Het is altijd een mysterie geweest hoe rijk de Russische president echt is. Tot nu, zo lijkt het, want uit een onderzoek van gelekte e-mails blijkt dat Poetin eigendommen bezit ter waarde van 4,26 miljard euro. Alleen staan die niet op zijn naam, maar wel op die van bevriende oligarchen – zijn stromannen. Dat netwerk is nu blootgelegd.