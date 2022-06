Stem voor de Wanatoe Publieksprijs 2022

Via de poll onderaan op deze pagina kan u tot vrijdag 16 uur stemmen. Let wel: u mag maar één stem uitbrengen. Wie zich niet aan die regel houdt, kan ervoor zorgen dat een kandidaat wordt gediskwalificeerd.

De winnaars worden zaterdag tussen 19 en 20 uur bekendgemaakt in cultuurcentrum Hasselt. Daar kan u zaterdag (tot 23 uur) en zondag (tot 18 uur) EXIT/2022 bezoeken, de tentoonstelling waarin de nieuwe generatie kunstenaars hun afstudeerprojecten tonen. Ook het werk van de tien Wanatoelaureaten 2022 vindt u daar natuurlijk terug.

Die tien laureaten stellen we hier nog even aan u voor.

Gülsah Ayla Bayrak - Fotografie

© luc daelemans

De Genkse Gülsah Ayla Bayrak (25) studeert als fotografe af aan LUCA School of arts in Genk. Een ontmoeting met het schilderij La Grande Odalisque in het Louvre was voor haar het startpunt van een vierjarig onderzoek naar een hedendaagse invulling van het begrip oriëntalisme. Ze droomt ervan om een internationaal kunstcollectief op te richten dat Oost en West verbindt.

Gülsah Ayla Bayrak. — © Het Belang van Limburg

Irina Colun - Vrije kunsten

© luc daelemans

De 28-jarige Moldavische Irina Colun maakte van een detail van schilderij De doop van Christus van renaissanceschilder Piero della Francesca een detail in porselein. Ze baseerde zich daarvoor op een essay van de Amerikaanse schilder en tekenaar Philip Guston (1913-1980). “Hoe vernieuwend een kunstwerk of uitvinding ook is, de maker is altijd schatplichtig aan het verleden”, benadrukt de laureate die afstudeert aan PXL-MAD School of arts Hasselt.

Irina Colun. — © Het Belang van Limburg

Rachel Daniëls - Vrije kunsten

© luc daelemans

“Onze samenleving is doorweven met machtsstructuren. Vroeger was bijvoorbeeld het christendom in de westerse wereld een machtsfactor, nu is dat de industrie”, zegt de 24-jarige Rachel Daniëls uit Zutendaal die aan PXL-MAD School of arts in Hasselt les volgde. Met haar eigen, ambachtelijke vormentaal maakte ze een immense installatie. Ze werkt graag met glas, maar voor haar eindwerk gebruikte ze ook hekwerk, metaal, polyester en pvc.

Rachel Daniels. — © Het Belang van Limburg

Senne Driesen - Animatie

© luc daelemans

De 31-jarige Hasselaar maakt met DRUK niet alleen een indrukwekkende kortfilm in Sovjetesthetiek waar hij op LUCA School Of arts Genk drie jaar lang aan werkte, hij doet ook de foley én de soundtrack er live bij tijdens een combi van film en concert. Man van vele talenten.

Senne Driesen. — © Het Belang van Limburg

Rahmat Emonds - Muziek

© luc daelemans

Een zangeres met een strot om U tegen te zeggen. Enorm stembereik, en songs met tonnen emotie. Voor haar eindwerk voor PXL-Music in Hasselt ging ze - ook in Ghana - op zoek naar de connectie tussen stem, mind en lichaam. Het doel van haar nummers is niet alleen zichzelf helemaal verbonden te voelen met haar muziek en haar eigen vel, maar ook dat van u en ik. Mag dat ook kiekenvel zijn? Missie alvast geslaagd.

Rahmat Emonds. — © Het Belang van Limburg

Fenia Proost- Productdesign

© luc daelemans

“Mensen met een niet-zichtbare beperking zichtbaar maken”, zegt de 23-jarige Fenia Proost over haar eindwerk. Ze werkte twee casestudies uit. Het ene rond een jongeman met CVS (chronisch vermoeidheidsyndroom), het andere rond een meisje met endometriose (een aandoening van het baarmoederslijmvlies). De objecten die deze afstuderende productdesigner aan LUCA School of arts Genk creëert, zijn artistiek hoogwaardig en voelen poëtisch aan. In de kern van de zaak zijn het communicatiemiddelen.

Fenia Proost. — © Het Belang van Limburg

Cleo Reniers - Illustratieve vormgeving

© luc daelemans

Cleo Reniers (23) uit Diepenbeek studeerde illustratieve vormgeving aan PXL-MAD in Hasselt en is gefascineerd door alles wat zich afspeelt onder het ruime sop. Ze creëert een onderzeese droomwereld in tekeningen en tapijten en gaat aan de slag met onderwerpen als eenzaamheid en escapisme.

Cleo Reniers. — © Het Belang van Limburg

Tjörven Santermans - Fotografie

© luc daelemans

De 23-jarige Tjörven Santermans uit Hasselt gaat in zijn kortfilm de confrontatie aan met zijn eigen identiteitscrisis. Hij is daarbij ook scherp voor social media. Tijdens zijn studententijd proefde hij van film, performance en mode, maar afstuderen doet de jonge maker in de richting fotografie aan de LUCA School of arts in Genk.

Tjörven Santermans. — © Het Belang van Limburg

Sien Swennen - Interieurarchitectuur

© luc daelemans

Sien Swennen (21) uit Grote-Brogel heeft dyslexie. Die leerstoornis wordt vaak niet begrepen in haar omgeving, iets wat tot onzekerheid kan leiden. Met haar reizende tentoonstelling Mijn Taal Jouw Taal - opgebouwd uit verschillende modules -slaagt de interieurarchitecte aan UHasselt erin om op een haast logische wijze (maar je moet er maar opkomen) en helder aan anderen uit te leggen wat het betekent om dyslexie te hebben. Gedaan met denigrerende opmerkingen.

WANATOE Sien Swennen. — © Het Belang van Limburg

Nathan Vrebos - Productdesign

© luc daelemans

Productdesigner Nathan Vrebos (22) uit Leuven verbetert de wereld. Hij ging in LUCA School of arts Genk al experimenterend op zoek naar meer mogelijkheden met biobouwmateriaal, een combinatie van zand en zetmeel. Hij slaagde erin om het materiaal meer buigzaam en plooibaar te maken, zodat je er allerlei toepassingen mee kan doen. Plus: het is geheel en al circulair. Het is mogelijk om het zand - dat stilletjes aan opraakt - helemaal terug aan de natuur te schenken.