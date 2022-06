In de nieuwe Aldi is er meer aandacht voor verse producten zoals groenten en fruit. — © Aldi

Merksem/Schoten

De volledig vernieuwde Aldi aan de Bredabaan in Merksem opent woensdag om half negen de deuren. De supermarkt in winkelpark Winkelstap, dicht bij de grens met Schoten, telt 1.500 vierkante meter. het is daarmee de grootste Aldi-supermarkt van de provincie Antwerpen en samen met de winkels in Nijvel en Halle zelfs ex aequo de grootste van heel België.