Buschauffeur De Lijn naar ziekenhuis na klap van reiziger

“Er is inderdaad rond 7.40 uur een incident geweest tussen een reiziger en de chauffeur op de bus 359 richting Roodebeek op de Grote Daalstraat”, bevestigt woordvoerster Ellen Vanderpoel van de lokale politie Zaventem.

“Uit de eerste verklaringen blijkt dat er een dispuut is ontstaan over het betalen van de rit. De chauffeur heeft een slag gekregen in het gezicht en is voor verzorging naar het ziekenhuis gegaan.”

Er zou ook gespuwd zijn maar het is niet duidelijk of het ging om de chauffeur of de reiziger. “De verklaringen hierover zijn tegenstrijdig. De nodige pv’s zullen alleszins worden opgesteld.”

De andere reizigers zijn na het incident afgestapt en hebben met een andere bus hun weg verdergezet.