Beyoncé maakt haar combeback, en hoe. Haar eerste uitstap naar house is ook een ode aan de queergemeeschap — © AFP

Een album kondigde ze al aan, nu is er ook een single. Beyoncé (40) komt weer op toerental, na haar lange pauze. Met ‘Break My Heart’ verrast ze dubbel. Door de sound én door de onderliggende boodschap. Queen B’s eerste uitstap naar house is ook een ode aan de queergemeeschap.