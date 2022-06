Eerder opgelegde straf volstaat voor apotheekovervaller in Lillo

Op 20 juni 2019 viel de twintiger met een minderjarige kompaan binnen bij apotheek Lillo op de Lillosteenweg in Houthalen-Helchteren. Het was rond sluitingstijd toen ze met een revolver en dolk binnenstapten. De daders bedreigden de apothekeres die op de grond moest gaan liggen. Uiteindelijk sloegen ze op een scooter met een buit van 691 euro op de vlucht. De overval liet een grote psychische impact op het slachtoffer, een medewerkster, na. De uitbaatster moest de apotheek een tijd sluiten omdat haar collega niet meer alleen in de winkel durfde te staan. Volgens haar advocaat bleven er een tijdlang meerdere klanten weg als gevolg van reputatieschade. Op 18 oktober 2019 ging de twintiger op zijn elan verder. Hij was van plan om een overval op een tankstation op de Weg naar Zwartberg in Houthalen-Helchteren te plegen. Hij zat achter het stuur van de vluchtwagen terwijl een minderjarige met een mes de zaak wou binnenstappen. Ze zagen uiteindelijk af van het plan omdat er nog een klant aanwezig.

Opslorping en rekening

De jongeman liet zich echter niet afschrikken. Op 27 januari 2020 maakte hij samen met drie minderjarigen 1.700 euro buit bij een overval op een gokkantoor in Genk. Weer was de twintiger de chauffeur van dienst. Vervolgens sloegen ze nog eens toe bij een benzinestation in de buurt. Hiervoor kreeg de enige meerderjarige van het gezelschap in februari dit jaar in de Tongerse correctionele rechtbank vier jaar cel en 2.400 euro opgelegd. De Hasseltse rechtbank had het nu over ernstige feiten waarbij de daders niet aarzelden om geweld te gebruiken. Ook stonden ze niet stil bij het psychisch leed dat ze hebben aangericht. Toch volstaat voor de overvallen in Houthalen-Helchteren de vier jaar cel die de dader al in Tongeren kreeg omdat alles in een kort tijdsbestek gebeurde en er eenheid van opzet is. “Hij heeft fouten gemaakt en was op het verkeerde pad. Nu moet hij een andere weg bewandelen”, klonk het. De rechtbank verleende hem de opslorping van straf. Wel draait hij op voor de proceskosten van ruim 4.200 euro. Aan de burgerlijke partijen is de jonge dader 5.015 euro verschuldigd.