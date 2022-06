Daar is de zomer, daar komt de vakantie … Ga je op hotel? Dan lijkt je kamer misschien wel kraaknet op de foto’s, maar dat betekent niet altijd dat ze dat ook echt is. Met een kleine, gerichte check-up van je kamer achterhaal je hoe schoon je kamer echt is. “En als het echt tegenvalt, mag je gerust een schonere kamer vragen”, aldus schoonmaakexpert Zamarra Kok.