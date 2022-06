Drieëntwintigste verdachte van Belgische Most Wanted-lijst opgepakt

De Griekse politie heeft Nicolas Theodorou (50) opgepakt. De man stond jaren op de Belgische Most Wanted-lijst. Hij werd hier veroordeeld tot 25 jaar voor moordpoging. Hij leefde in Griekenland onder een valse identiteit.

Sinds België een eigen Most Wanted-lijst lanceerde in 2016 is het al de 23ste veroordeelde crimineel die op die lijst stond die werd gearresteerd, de derde dit jaar, zo bevestigt An Berger van de federale politie.

Nicolas Theodorou, die maandag in de boeien werd geslagen, werd geboren in Nijvel en heeft de Belgische nationaliteit. Hij werd op 27 oktober 2005 veroordeeld tot 25 jaar opsluiting door het hof van assisen van Henegouwen voor een moordpoging op 2 twee autoverkopers.

De man was sindsdien op de vlucht. “Dankzij de Hackaton die het FAST-team van de Federale Gerechtelijke Politie eind maart organiseerde en waaraan mensen van diverse veiligheidsdiensten deelnamen, kwamen nieuwe, nuttige elementen naar boven die bijdroegen aan de uiteindelijke arrestatie door de politie van Tripoli in de Griekse Peloponnesos”, zegt de woordvoerder van de federale politie.

De man hield zich schuil in Notia Kynouria, een kleine gemeente in een bergachtig en schaars bevolkt gebied in de Peloponnesos.

Bij zijn arrestatie was hij in het bezit van vervalste papieren.

Theodorou probeerde op 15 november 1999 in Hensies (Montroeul-sur-Haine) samen met kompaan Pascal Heuchamps twee garagehouders te vermoorden om een geldsom van ongeveer 15.000 euro te stelen. Heuchamps werd snel opgepakt en praatte Theodorou nadien aan de galg. Maar die was met de noorderzon verdwenen.

Tegen de nu gearresteerde crimineel liep overigens nog een tweede aanhoudingsbevel van de Spaanse politie. Daar werd hij veroordeeld tot zes jaar cel wegens fraude.

Hij zal nu zo snel mogelijk overgeleverd worden aan ons land.