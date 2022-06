Vlaamse regering verhoogt aantal plaatsen in nooddorpen voor Oekraïense vluchtelingen

De Vlaamse regering gaat het aantal opvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen in nooddorpen uitbreiden. Of er komen nieuwe dorpen, of de bestaande dorpen in Antwerpen en Mechelen worden groter. Daarover moet de ministerraad vrijdag nog beslissen. Zeker is ook dat de gemeenten straks meer geld krijgen om plaatsen te creëren.

Veel Belgen toonden bij het begin van de oorlog in Oekraïne hun groot hart en namen vluchtelingen in huis. Maar ondertussen loopt niet alles meer op wieltjes. Enkele weken geleden doken de eerste verhalen op van vrijwilligers bij wie het niet zo goed klikte met de mensen die ze huisvesten. Ondertussen zijn de contracten die veel particulieren met de vluchtelingen hebben afgesloten echter aan het aflopen. Oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat de opvang niet langer dan drie maanden zou duren. En nu de zomervakantie met rasse schreden nadert, kloppen meer en meer vrijwilligers bij hun gemeente aan.

De Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) trok dinsdag daarom nog eens aan de alarmbel. Het was inderdaad wel de bedoeling dat vluchtelingen na drie maanden zouden doorstromen naar lokale opvang of plaatsen die de Vlaamse overheid heeft voorzien, maar dat loopt niet echt van een leien dakje. Al meer dan 15.000 Oekraïners kregen in Vlaanderen al onderdak en er staan zelfs nog meer dan 10.000 plaatsen leeg, maar het systeem stoot duidelijk op zijn limieten.

(Lees verder onder de foto)

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. — © BELGA

Het geld dat Vlaanderen aan de gemeenten geeft voor opvang volstaat voor de lokale besturen duidelijk niet. Bovendien vinden de gemeenten lang niet altijd plaats voor vluchtelingen die de overstap maken van particuliere naar publieke opvang. “Het is altijd weer bellen en bellen omdat het digitale systeem voor opvang niet goed werkt. En bovendien is er ook niet altijd plaats in de buurt. Vluchtelingen hebben vaak kinderen die al naar school gaan en willen blijven waar ze nu zijn”, legt Nathalie Debast uit. De VVSG vraagt daarom aan de Vlaamse regering meer geld om lokaal duurzame opvang te kunnen voorzien, bij voorkeur in collectieve opvang, zoals leegstaande scholen, kloosters of woonzorgcentra.

De Vlaamse regering is dat ook van plan. Zij buigt zich vrijdag over het dossier. Nu blijkt dat de oorlog nog niet op zijn laatste benen loopt en er dus voor een langere periode opvang nodig is, leeft ook het besef dat er meer naar duurzame oplossingen moet worden gezocht. En dat er ook gewoon meer plaatsen moeten bijkomen. Er komen nog altijd elke dag nieuwe vluchtelingen binnen en gemeenten beginnen ook plaatsen voor zich te houden omdat ze weten dat particulieren bij hen komen aankloppen.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele. — © Guy Puttemans

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) en minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) zijn dan ook zinnens om extra plaatsen te creëren. Vooral in nooddorpen. Niet dat ze het oorspronkelijke plan weer opdissen om in elke Vlaamse provincie zo’n dorp neer te poten. Maar er komen ofwel één of twee dorpen bij, ofwel breiden ze de nooddorpen uit die er nu al zijn in Antwerpen (Linkeroever) en Mechelen. In de wandelgangen van de Vlaamse regering valt te horen dat het zou gaan om 1.000 à 2.500 bijkomende plaatsen.

De Vlaamse regering gaat zo goed als zeker ook in op de vraag van de gemeenten naar een betere financiering van de opvangplaatsen. Bij het begin van de oorlog besliste de Vlaamse ploeg om voor elke plaats 1.000 euro te voorzien. Daarnaast krijgen de gemeenten ook nog eens 400 euro per particulier opvanggezin. Aangezien de particuliere opvang uitdooft, zal dat laatste bedrag wellicht wegvallen, maar die 1.000 euro kan wel nog worden opgetrokken. Hoeveel? Die knop hakt de ministerraad vrijdag door.

Uit een evaluatie van de Vlaamse opvang blijkt ook dat het inzetten van hotels en vakantieparken niet echt een succes is geworden. De plaatsen daar worden enkel als noodoplossing gebruikt en gezien de vakantieperiode zijn de uitbaters ook niet echt happig om erop in te gaan. Met een grotere financiële bijdrage kan dat misschien veranderen. Maar ook de piste om hotels en vakantieparken te schrappen, ligt nog op tafel.