TikTok schaart zich achter Europese regels rond consumentenbescherming

TikTok zal zijn activiteiten in lijn brengen met de Europese regels rond reclame en consumentenbescherming. Dat zegt de Europese Commissie dinsdag. De Chinese populaire videoapp kwam in het vizier van de Europese consumentenorganisatie BEUC door zijn agressieve marketingtechnieken gericht op kinderen.

Het Europese consumentenbureau trok begin vorig jaar aan de alarmbel na klachten van verschillende nationale organisaties, waaronder ook Test Aankoop. TikTok is erg populair bij jonge kinderen en speelt daarop in met zijn reclametechnieken. De app slaagt er daarnaast niet in om kinderen te beschermen van verborgen advertenties en ongepaste inhoud. De Europese Commissie startte daarop een dialoog op met de makers.

TikTok heeft nu aangegeven dat het zijn praktijken in lijn zal brengen met de geldende Europese regels, meldt de Commissie dinsdag. Zo zullen gebruikers in de app melding kunnen maken van ongepaste reclame en worden advertenties voor alcohol, sigaretten en piramidestelsels verbannen. TikTokkers met meer dan 10.000 volgers kunnen zich verwachten aan een screening van hun video’s. Betaalde reclameboodschappen krijgen tot slot een nieuw label.

Eurocommissaris voor Justitie Didier Reynders noemt het een goede zaak dat TikTok transparanter wil zijn. Tegelijkertijd zal de Comissie blijven toekijken op de effecten van de app op jonge gebruikers, waarschuwt hij.

Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD) reageert tevreden op de intenties van TikTok. “TikTok neemt met deze beslissing zijn verantwoordelijkheid. Dat is een goede en cruciale zaak, zeker voor de jongste gebruikers van het platform”. De Bleeker zal de zaak blijven opvolgen, zegt ze.