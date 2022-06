SOS Haar. Beyoncé brengt de baby bangs terug. Hoe weet je of je staat met zo’n ultrakorte froufrou?

Beyoncé heeft een nieuwe single, Break my soul, uitgebracht. En niet alleen over die schijf zijn de meningen verdeeld, maar ook een van haar haarstijlen in de Britse Voque is voer voor discussie. Eén ding is wel zeker: queen B plaatst de ultrakorte froufrou, ook wel baby bangs, weer in de schijnwerpers. Stel dat je de superster achterna wilt, hoe weet je dan eigenlijk of die snit je staat? BV-kapper Jochen Vanhoudt verklapt het.