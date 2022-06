Er liggen opnieuw meer dan 1.000 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, zo blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. En ook het aantal besmettingen neemt opnieuw fors toe. Kunnen onze ziekenhuizen de nieuwe coronagolf nog aan? Of komt onze zomer zonder beperkingen alsnog in gevaar?