Julian Alaphilippe maakt twee maanden na zware valpartij rentree in Frans kampioenschap

De 30-jarige Alaphilippe liep in La Doyenne breuken aan het schouderblad en enkele ribben en een klaplong op. De Franse wereldkampioen ging op zo’n zestig kilometer van de aankomst hard onderuit en moest opgeven. Hij herstelde in het ziekenhuis van Herentals en kon halverwege mei de training op de rollen hervatten. De Tourstart, op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen, halen was altijd zijn grote doel. Dat lijkt te gaan lukken.

Tijdens het Frans kampioenschap wacht de renners een parcours van 241,7 km in en om Cholet.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In totaal starten er 25 renners van The Wolfpack aan verschillende nationale kampioenschappen:

België

ITT (23 juni): Gavere – Gavere (34.8km)

Dries Devenyns, Remco Evenepoel, Yves Lampaert, Ilan Van Wilder

Wegrit (26 juni): Middelkerke – Middelkerke (208.7km)

Tim Declercq, Dries Devenyns, Remco Evenepoel, Iljo Keisse, Yves Lampaert, Pieter Serry, Stijn Steels, Bert Van Lerberghe, Mauri Vansevenant, Stan Van Tricht, Ilan Van Wilder

Tsjechië

ITT (23 juni): Kovarov – Kovarov (39.7km)

Josef Cerny

Denemarken

Wegrit (26 juni): Aalborg – Aalborg (201.5km)

Michael Mørkøv

Frankrijk

ITT (23 juni): Cholet – Cholet (45km)

Rémi Cavagna

Wegrit (26 juni): Cholet – Cholet (241.7km)

Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Florian Sénéchal

Duitsland

ITT (24 juni): Marsberg – Marsberg (27.5km)

Jannik Steimle

Wegrit (26 juni): Altastenberg – Kahler-Asten (211.7km)

Jannik Steimle

Groot-Brittannië

ITT (23 juni): Dumfries – Dumfries (44.1km)

Ethan Vernon

Wegrit (26 juni): Castle Douglas – Castle Douglas (201.5km)

Mark Cavendish, Ethan Vernon

Italië

ITT (22 juni): San Giovanni Al Natisone – San Giovanni Al Natisone (35.5km)

Mattia Cattaneo

Wegrit (26 juni): Castallaneta Marina – Alberobello (237.1km)

Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Fausto Masnada

Nederland

Wegrit (24 juni): Westerborg – WAM-berg (195.3km)

Fabio Jakobsen

Zwitserland

ITT (23 juni): Steinmaur – Steinmaur (38.2km)

Mauro Schmid

Wegrit (26 juni): Steinmaur – Steinmaur (192.9km)

Mauro Schmid