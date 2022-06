Fotoclub Zonhoven Centrum werkt samen met scholen

'Vlieg op de Muur' is een door Limburg rondreizende expositie, met fotografische portretten van ca 50 nationaliteiten. Alle geportretteerde families wonen in Limburg, soms al een paar generaties, andere zijn onlangs naar hier gekomen. Soms zijn het vluchtelingen, maar vaak kwamen ze ook naar ons toe omdat ze hier de liefde van hun leven of een betere toekomst konden vinden. Het zijn foto’s met een verhaal, een boodschap. Voor sommige bezoekers is het een eerste kennismaking met Diversiteit in Limburg, voor andere is het een soms blijde, soms droeve herinnering aan wat zij zelf meegemaakt tijdens een moeilijke reis naar België.Diverse verenigingen (zoals Neos) en fotoclubs maar ook scholen maken gebruik van de mogelijkheid om de fototentoonstelling in groepsverband en onder begeleiding van een van de fotografen te bezoeken.Op 20 en 21 juni bezochten bijvoorbeeld meerdere klassen van LigoLimino uit Genk en regio, samen met de leerkrachten de fototentoonstelling. Ook de fotografieopleiding van heet CVO uit Heusden-Zolder kwam op bezoek.De tentoonstelling is 24,25 en 26 juni nog gratis te bezoeken in The Gallery, Molenstraat 7, Genk van 14:00 tot 18:00 uur. Zie ook www.vliegopdemuur.be.