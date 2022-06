Bazin van Zonhovense bloemenwinkel raakt zwaargewond: “Kast op haar gevallen”

De uitbaatster van De Bloemist by Passie-Flora aan de Halveweg in Zonhoven is dinsdagnamiddag ernstig gewond geraakt nadat in haar bloemenzaak een kast op haar viel. De personeelsleden zijn aangedaan.

Over de precieze omstandigheden bestaat nog geen duidelijkheid. Vast staat wel dat een van de personeelsleden plots een klap hoorde en meteen ging kijken wat er aan de hand was. “Ik zag dat er een kast op haar gevallen was”, zegt het personeelslid. “Ze was nog bij bewustzijn, maar was er duidelijk ernstig aan toe. Ik heb haar dan onmiddellijk onder de kast uitgehaald en de hulpdiensten verwittigd.”

Naast een ambulance kwam ook een mug-arts ter plaatse. Ook een ploeg van de politie LRH die toevallig passeerde, bood haar hulp aan. De vrouw kreeg in de winkel de eerste zorgen toegediend en werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. “Dat was toch even schrikken”, gaat het personeelslid verder. “We zijn er allemaal door aangedaan. Er waren geen klanten in de zaak op het ogenblik dat het gebeurde. We duimen allemaal dat het snel weer goed komt.”