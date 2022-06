Ysaline Bonaventure stoot vlot door naar tweede kwalificatieronde Wimbledon

Ysaline Bonaventure (WTA-148) heeft zich dinsdag in Londen voor de tweede kwalificatieronde van Wimbledon geplaatst. De 27-jarige Luikse deed dat door de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo (WTA-249) in 1 uur en 33 minuten met tweemaal 6-4 te verslaan.

Om een plaats in de derde en laatste kwalificatieronde moet Bonaventure voorbij de Amerikaanse Catherine Harrison (WTA-264). Die schakelde thuisspeelster Eden Silva (WTA-341) met 6-1 en 7-5 uit. Het wordt de eerste ontmoeting tussen Bonaventure en de 28-jarige Harrison.

Bonaventure probeert zich voor een zesde Grand Slam te plaatsen. In 2020 bereikte ze de tweede ronde van het US Open. Op het Australian open (2019 en 2021), Roland-Garros (dit jaar) en Wimbledon (2019) ging ze er telkens in de eerste ronde uit.