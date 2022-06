Onze tv-tips: Adolf Hitler, een Vlaamse film en een succesvol theaterduo

Der Untergang

VTM 3, wo, 20.40u

De film toont de laatste tien dagen van Adolf Hitler, gezien door de ogen van Traudl Junge, zijn persoonlijke secretaresse. De buitenopnamen werden gedraaid in het Russische Sint-Petersburg omdat de binnenstad op die van het Berlijn van 1945 lijkt. De film werd genomineerd voor de Academy Award voor beste niet-Engelstalige film. Bruno Ganz speelt met verve de rol van Adolf Hitler. Door alle aandacht voor de film was die ook in de bioscoop een groot succes. (tove)

Twee mannen

NPO2, wo, 22.26u

Het succesvolle theaterduo Ivo van Hove en Jan Versweyveld werkt met hun eigen ensemble aan de grote productie Age of Rage, waarin alles wat ze de afgelopen 40 jaar uitgevonden hebben bij elkaar moet komen. De documentaire focust op de microkosmos van hun samenwerking en ontrafelt het verhaal van een liefde die alleen maar kan bestaan door samen groots theater te maken. Een mooi gemaakte documentaire waar je ziet dat er met hart en ziel aan gewerkt is. (tove)

The best of Dorien B

Play4, wo, 20.35u

Televisiepremière van deze tragikomische film van de Vlaamse regisseur Anke Blondé. Je herkent enkele gezichten uit de populaire reeks Nonkels waaronder Isabelle Van Hecke en Jelle De Beule. Centraal in deze film staat een zekere Dorien die alles heeft om gelukkig te zijn. Maar wanneer ze haar moeder betrapt op overspel én haar man te close blijkt met een collega én ze bovendien een knobbel in haar borst ontdekt, dreigt ze de pedalen te verliezen. (tove)