Drugsdealer loopt tegen de lamp door defect stoplicht en open tankklep in Lummen

De politie LRH heeft vrijdag een 53-jarige Nederlander gearresteerd na een verkeerscontrole in Lummen. De man wordt verdacht van drugshandel. Hij werd betrapt omdat zijn voertuig een defect stoplicht en een openstaande tankklep had.

Het voertuig trok vrijdagnamiddag rond 16.15 uur de aandacht van een politieploeg. In de Schalbroekstraat in Lummen besliste de politie om de bestuurder uit het verkeer te halen en te controleren omwille van zijn defect stoplicht en openstaande tankklep. De 53-jarige man uit Nederland bleek een som geld bij te hebben.

Onder de motorkap van zijn voertuig werd meer dan 300 gram cannabis gevonden. Een speekseltest wees ook uit dat de Nederlander zelf onder invloed was van drugs. Hij werd gearresteerd en meegenomen naar het commissariaat in Hasselt. Hierna werd hij voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Hasselt, die besloot om hem aan te houden.