Hoe Cegeka uitgroeide van datacenter van de Limburgse steenkoolmijnen tot Europese IT-gigant

Het Brugse bedrijf Citymesh wordt naast Telenet, Proximus en Orange de vierde telecomoperator in ons land. Dat komt omdat het samen met de Roemeense telecomspeler DIGI Communications 150 miljoen euro neertelde op de 5G-veiling van de overheid. De firma is een onderdeel van de Limburgse IT-groep Cegeka. Wat doet dat bedrijf? Hoeveel is het waard? En waar staat het voor?

“Vijf operatoren (Citymesh, NRB, Orange, Proximus en Telenet) namen deel aan de veiling en konden elk een deel van het radiospectrum verwerven, waarmee ze het mobiele telecomlandschap in ons land zullen bepalen voor de komende twintig jaar”, staat dinsdagochtend te lezen in een persbericht van BIPT, de telecomwaakhond van ons land.

Steenkoolmijnen

Die veiling voor een 5G-licentie bracht in totaal zo’n 1,2 miljard euro op. Een kleine 150 miljoen daarvan komt van het West-Vlaamse Citymesh, dat een onderdeel is van Cegeka. Tot 1988 behoorde de voorloper van dat in Hasselt gevestigde IT-bedrijf tot het datacenter van de Limburgse steenkoolmijnen. Toen die de deuren sloten, ontstond Cegeka als deel van het reconversieplan van de Kempische Steenkoolmijnen, als een klein datacenter met een dertigtal werknemers dat enkele ICT-diensten leverde aan een beperkte groep klanten.

In 1991 werd Volvo Cars Sint-Truiden aandeelhouder van Cegeka. André Knaepen, op dat moment IT-manager bij VCST, zag wel brood in Cegeka en investeerde al zijn spaarcenten om het bedrijf over te kopen en nieuw leven in te blazen. Samen met hem vertrokken alle medewerkers van de toenmalige IT-afdeling van VCST naar Cegeka. Zo kon het eerder bescheiden datacenter stilaan uitgroeien tot de multinational die het vandaag is. Die groei gebeurde organisch, maar ook door overnames van andere bedrijven of meerderheidsparticipaties, zoals dat ook het geval is bij Citymesh.

Familiaal karakter

Anno 2022 is Cegeka een uit de kluiten gewassen Europees bedrijf, met 5.500 medewerkers en vestigingen in de Benelux, Duitsland, Oostenrijk, Roemenië, Moldavië, Italië, Tsjechië, Slowakije en Zweden. Maar de hoofdzetel is nog steeds in Hasselt. De groei zet zich ook binnen België voort, want binnenkort opent Cegeka een nieuw kantoor in Antwerpen.

Tot op de dag van vandaag is Cegeka een familiebedrijf, want het gros van de aandelen is nog altijd in handen van de familie Knaepen. Sinds 2019 staat Stijn Bijnens aan het hoofd van de Limburgse firma, maar oprichter André Knaepen is wel nog voorzitter van de raad van bestuur en is nog zeer nauw betrokken bij de werking van het bedrijf. Het familiale karakter blijft dus ook doorschemeren.

Cegeka is geen beursgenoteerd bedrijf en maakt niet bijzonder veel financiële gegevens bekend, maar laat wel degelijk grote bedragen noteren. In 2021 draaide de firma een omzet van 744 miljoen euro. Een stijging van 16% ten opzichte van het coronajaar 2020. De operationele winst bedroeg vorig jaar 66,4 miljoen euro, wat dan weer neerkomt op een stijging van 20% tegenover dezelfde periode het jaar voordien.

Tot zover de statistieken. Maar wat doet Cegeka nu precies? “Al dertig jaar helpt Cegeka bedrijven bij hun digitalisering. Dat kan gaan van IT-infrastructuur als cloud, over data en artificiële intelligentie tot de ontwikkeling van applicaties”, vertelt Sergio Destino, Corporate Communication Manager bij Cegeka. “Wij beheren de IT-infrastructuur van heel wat bedrijven, waaronder banken, en ontwikkelen applicaties die bijvoorbeeld het groeipakket automatisch berekenen. Via onze dochteronderneming nexuzhealth zijn we ook actief in de digitalisering van de gezondheidszorg, bij het publiek vooral gekend als de mynexuzhealth-app (waarbij patiënten hun medisch dossier kunnen raadplegen, red). Verder hebben we ook de Smartschool-app in onze portefeuille.”

“Daarnaast zijn we dus ook betrokken bij telecom, via Citymesh. Daarmee hebben we dit jaar de laatste stappen gezet in het 5G-verhaal om de vierde telecomoperator te worden. We zijn er 100% van overtuigd dat IT en telecom in de toekomst dichter naar elkaar zullen toegroeien. Vandaar dat wij sinds een jaar of twee volop de telecom-kaart getrokken hebben.”

Een van de belangrijkste punten waar Cegeka zich momenteel op toelegt is cybersecurity.”We hebben echt de ambitie om bij de drie beste bedrijven op het vlak van cyberveiligheid te horen, omdat we merken dat het belang ervan steeds meer toeneemt in de IT-wereld.”

Dimitri Vegas & Like Mike

Cegeka zet ook sterk in op bedrijfsevenementen. Zo organiseerde het afgelopen zaterdag nog een indrukwekkend personeelsfeest waar duizenden werknemers uit hun dak gingen op de pompende beats van het wereldberoemde dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. “Zo willen we iets teruggeven aan onze mensen en hen bedanken voor al het harde werk. Het feest kon twee jaar lang niet doorgaan vanwege corona. Maar nu konden we naar aanleiding van ons dertigjarig bestaan eindelijk groot uitpakken en een eigen festival organiseren”, aldus Sergio Destino.