Twee beren gaan elkaar te lijf in carport: “Nog nooit eerder gezien”

Een camera in een carport heeft een bijzonder gevecht op beeld vastgelegd. In South Lake Tahoe, in Californië kreeg een vrouw namelijk bezoek ’s nachts van twee beren. De twee kunnen het niet bijster goed met elkaar vinden en beginnen te vechten. “Ik werd wakker van lawaai en dacht dat er een wasbeer in mijn carport zag. Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik de beren zag vechten. Dat heb ik hier nog nooit eerder gezien.”