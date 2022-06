Fietsbieb leent fietsen uit aan vluchtelingen bij gastgezinnen in Ham en Tessenderlo

In maart lanceerde Fietsbieb nationaal de actie ‘Fietsbieb voor Oekraïne’. Sinds de start heeft Fietsbieb Ham maar liefst 10 volwassenen- en 9 kinderfietsen geschonken aan mensen uit Oekraïne die verblijven bij een gezin in Ham of Tessenderlo. Ook de volgende week staan er nog afspraken op de agenda. Fietsstoeltjes en -helmen kwamen eveneens van pas.Bij de Fietsbieb kan je tweedehands kinderfietsen uitlenen die tiptop in orde zijn. Voor 20 euro mag je een jaar lang fietsen uitlenen. Maar sinds vorige zomer knapten de vrijwillige techniekers ook volwassenfietsen op om te verkopen tegen september als kotfiets. De voorraad die ze aan het opbouwen waren, kwam nu goed van pas om de vluchtelingen verder te helpen. Ondertussen slinkt echter de voorraad. Heb je in de garage, kelder of berghok nog een vereenzaamde fiets, voor kinderen of volwassenen, staan? Deze nog steeds van harte welkom bij de Hamse Fietsbieb. Je kan de fiets binnenbrengen in de lokalen aan de Genebosstraat (oude schoolgebouw, gelegen achter zaal Sint Jan).