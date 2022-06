Waarom de World Cup of Darts een emotioneel randje kreeg voor Australië (en Dimitri Van den Bergh): “Deze is voor Kyle, we missen hem”

“Deze is voor Kyle”, zei Simon Whitlock nadat hij aan de zijde van Damon Heta de World Cup of Darts had gewonnen voor Australië. Daarmee doelde ‘The Wizard’ op de betreurde Kyle Anderson.

Die overleed afgelopen zomer op 33-jarige leeftijd. Anderson kwam uit een echte dartsfamilie en was enorm geliefd in de dartswereld. Hij had eerder dat jaar afscheid genomen van de PDC om meer tijd door te kunnen brengen met zijn gezin in Australië. Hij had immers een tweede zoon gekregen. Maar in augustus overleed hij plots. Anderson nam in totaal aan vier World Cups deel, met Whitlock.

“Ik heb de hele dag aan hem gedacht”, aldus die laatste na zijn triomf in Frankfurt. “We missen hem erg. Kyle was een fantastische kerel en een geweldige darter. Het is ongelooflijk dat we nu deze trofee de lucht kunnen insteken voor hem. Hij zal nu wel een backflip aan het doen zijn ergens.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik heb zijn walk-on song afgespeeld voor mijn eerste wedstrijd tegen België”, aldus Heta, die ruim 30.000 euro inzamelde voor de familie van Anderson. “Dat heeft me wel wat geïnspireerd. Om vervolgens te winnen voor Kyle en Australië, dat is ongelooflijk.”

Dimitri Van den Bergh, die zijn huisgenoot Heta overigens met 4-2 versloeg, kende de betreurde Anderson zeer goed. Hij zat namelijk bij hetzelfde management. Toen ‘The DreamMaker’ in de auto Australië de wereldtitel zag pakken, werd hij even stil.

“De Kyle… Zo mooi dat ze hem vernoemen”, aldus Van den Bergh, die tegelijkertijd op zijn hart klopte. “Het was een ongelooflijke kerel. Als je hem ontmoette, vergat je nooit nog wie hij was. Hij was altijd aanwezig en een echte grapjas. Zo had hij verschillende voornamen: Noel James Kyle. Toen hij de vrouw van Heta - Megan - voor het eerst ontmoette, stelde hij zich voor als Kyle. De volgende keer toen Megan hem zag, deed hij zich voor als zijn tweelingbroer Noel. En zij was daar mee weg hé. Zo was hij gewoon, altijd positief en goedgezind. Zonde dat we hem verloren zijn, zo snel al.”

© ISOPIX