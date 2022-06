Nooit eerder zoveel personen aan het werk, maar dan vooral hooggeschoolden

In het eerste kwartaal van 2022 heeft de Belgische werkgelegenheidsgraad een recordhoogte bereikt. Van de Belgen tussen 20 en 65 jaar oud was toen 71,9 procent aan het werk. Bij hooggeschoolden is de werkgelegenheidsgraad met 85,2 procent het hoogst. De kloof met laaggeschoolden, van wie 45,2 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk was in het eerste kwartaal, bedraagt 40 procentpunten. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van Statbel, op basis van de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK).