Kinderarts uit Zedelgem in de cel voor voyeurisme en kinderporno

Het is momenteel nog onduidelijk hoe de speurders de kinderarts in het vizier hebben gekregen. In ieder geval werd de verdachte begin vorige week opgepakt door de politie. Bovendien werden huiszoekingen uitgevoerd in zijn woning en zijn dokterskabinet in Veldegem, een deelgemeente van Zedelgem.

Na verhoor werd de kinderarts door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van voyeurisme en van bezit van kinderporno. Vrijdag verscheen hij al een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. De raadkamer besliste dat de verdachte in het belang van het onderzoek minstens een maand langer in de gevangenis moet blijven.