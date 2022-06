Bellewaerde Park neemt afscheid van iconische ‘kevertjes’

In Bellewaerde Park is het laatste seizoen van de Keverbaan ingegaan. De meer dan 40 jaar oude attractie wordt vervangen door een nieuwe attractie die in het voorjaar van 2024 wordt geopend.

Bezoekers die nog een laatste rit in de ‘kevertjes’ willen beleven, hebben daartoe nog de hele zomer de kans. De attractie werd in 1981 gebouwd en is met zijn 41 jaar een van de oudste attracties van het park in Ieperen.

“Vele ouders hebben de attractie zelf als kind ontdekt en beleven deze nu opnieuw samen met hun eigen kinderen. De attractie zorgt dus voor heel wat nostalgische momenten”, aldus Filip Van Dorpe, marketing & sales director van Bellewaerde.

De Keverbaan zal plaatsmaken voor een nieuwe waterattractie. De opening van de nieuwe attractie staat gepland in het voorjaar van 2024. Om deze timing te halen, starten de afbraakwerken deze winter al.

De allerlaatste rit zal plaatsvinden op zondag 6 november om 18 uur. Wie daar wil bij zijn, kan deelnemen aan de Facebookwedstrijd, die op 30 juni gelanceerd wordt. Iedereen kan er een oude of recente foto van zichzelf bij de Keverbaan uploaden. De vier deelnemers die de meeste stemmen tegen het einde van de zomer kunnen verzamelen, winnen tickets voor de allerlaatste rit op de Keverbaan.

