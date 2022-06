Strijd tussen drugsbendes veroorzaakt spiraal van geweld in hoofdstad

De brandweer kon afgelopen weekend erger voorkomen nadat een auto wellicht opzettelijk in brand was gestoken. — © Brandweer Brussel

Sinds de start van het schooljaar gebeurden al zeker twaalf schietpartijen in Sint-Jans-Molenbeek, waarbij verschillende doden vielen. Ook in andere Brusselse gemeenten waren er al tal van gewelddadige incidenten te betreuren. “Een machtsvacuüm brengt vaak geweld met zich mee.”

In de meeste gevallen gaat het om drugsgerelateerde feiten. Een van de oorzaken is het machtsvacuüm dat werd gecreëerd door de ontmanteling van verschillende criminele organisaties. Maandag werd een man in de benen geschoten vlakbij een school in het hartje van Sint-Jans-Molenbeek. Begin deze maand vielen ook twee gewonden na een gewelddadig incident waarbij messteken werden toegediend en schoten werden gelost.

Midden april werd een twintiger in koelen bloede neergeschoten in zijn wagen in de Dubois-Thornstraat. Ook de maanden voordien werden verschillende gelijkaardige incidenten opgetekend. Niet alleen in Sint-Jans-Molenbeek, maar ook in andere Brusselse gemeentes.

Personeelstekort

In de meeste gevallen gaat het om drugsgeweld. Burgemeester Catherine Moureaux (PS) maakte eerder al duidelijk dat er een opflakkerende strijd tussen drugsbendes bezig is in heel het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Daarnaast kampt de politie met een groot personeelstekort. In mei pleitten verschillende topmensen van politie en gerecht nog bij de samengestelde commissie van Justitie en Binnenlandse Zaken voor meer mensen en middelen.

“De vraag was heel terecht”, zegt Frédéric van Leeuw van het federaal parket. “De laatste tijd zijn er veel criminele organisaties opgerold, mede dankzij het SKY ECC-onderzoek. Daardoor zijn er gaten gevallen. We zien dat zo’n machtsvacuüm vaak geweld met zich meebrengt. Dat gebeurt niet enkel in Brussel, maar ook in andere Europese grootsteden.”