Brandweer Zuid-West Limburg organiseert job-infodag in Heusden-Zolder

De brandweer Zuid-West Limburg telt momenteel zo’n 320 brandweervrijwilligers, maar is nog steeds op zoek naar extra krachten. “Over de hele zone zouden we elk jaar graag 25 vrijwilligers hun opleiding laten starten”, zegt woordvoerder Gretel Kerkhofs. “Vooral in Heusden-Zolder en Sint-Truiden hebben we nog nieuwe vrijwilligers nodig. Daarom organiseren we op donderdag 30 juni een job-infodag tussen 19 en 22 uur in de kazerne van Heusden-Zolder (Koerselsebaan 59).” Een brandweervrijwilliger voert dezelfde taken uit als beroepsbrandweerlieden, maar werkt niet voltijds voor de brandweer. Als vrijwilliger bepaal je zelf wanneer je buiten je normale werkuren opgeroepen kunt worden.

Iedereen die interesse heeft om brandweervrijwilliger worden, kan op de job-infodag de nodige informatie krijgen over de opleiding en het federaal geschiktheidsattest (FGA) dat nodig is om te solliciteren. Je kunt er ook zelf al een aantal praktische oefeningen doen, zoals een ladder beklimmen, een brandslang slepen en enkele handvaardigheidstestjes. Er zullen ook brandweerlieden zijn om vragen te beantwoorden.

Opendeurdag

Wie daarvoor al kennis wil maken met de kazerne van Heusden-Zolder, kan komende zondag naar de opendeurdag gaan tussen 13 en 18 uur. De brandweerlieden zullen er onder meer demonstraties doen, je kan een rondleiding krijgen door de kazerne en er zal een hindernissenparcours zijn.

Meer info op zuidwestlimburg.be